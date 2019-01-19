الشأن المحلي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، قضايا الشأن المحلي، كما أبرزت الزيارة المرتقبة نهاية الشهر الجاري للرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي .

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3" الذى يشتمل على منطقة إسكان شاملة المرافق والخدمات بمنطقة «غيط العنب» فى الإسكندرية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيكون هناك عقد نموذجى موحد لجميع مشروعات تطوير المناطق العشوائية، مع تأكيد إزالة أى منطقة غير آمنة، ونقل أهلها إلى الوحدات السكنية الجديدة على الفور، حتى لا تتكرر العشوائيات مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى كلف رؤساء الأحياء بالمرور بصورة دورية، لمنع أى مخالفة، والتعامل معها إن حدثت على الفور.

وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أن سامح شكرى، وزير الخارجية، أكد التزام مصر الكامل بدعم لبنان الشقيق ومؤسساته ومساندته، بما يسهم فى استقرار الأوضاع به.

وأشارت إلى أن شكري قال، خلال استقبال الرئيس اللبنانى ميشال عون له فى بيروت، إن مصر على ثقة من قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على النجاح فى تشكيل حكومة وطنية، تمثل أطياف الشعب اللبنانى فى الوقت القريب، مشددا على حرص مصر الكامل على تعزيز جميع أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، وتطوير قنوات التواصل والتشاور فى شأن قضايا المنطقة. وأشار إلى ضرورة الدفع بآليات العمل العربى المشترك. ومن المقرر أن تنطلق غدا أعمال القمة الاقتصادية العربية فى بيروت.

ونوهت الصحيفة باعلان شركة "مرسيدس بنز" العالمية إنشاء مصنع تجميع جديد لسيارات مرسيدس فى مصر بالتعاون مع شريك محلى، وذلك بعد لقاء مسئولى الشركة العالمية بالرئيس عبد الفتاح السيسى واجراء العديد من المناقشات مع الحكومة المصرية.

وقال ماركوس شيفر عضو مجلس ادارة مرسيدس بنز رئيس قطاع الإنتاج بالشركة، ان مصر تتمتع بمناخ جذب للاستثمار، كما تمتلك موقعا استراتيجيا وتنافسيا للإنتاج والخدمات اللوجستية.

وفي الشأن الدولي ، ذكرت (الأهرام) أن قيادات كردية سورية بارزة اعتبرت أن إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا أعاد إحياء أطماع الأتراك التاريخية فى الأراضى السورية، وأشارت إلى أن المنطقة العازلة التى أعلنت تركيا الاتفاق مع الولايات المتحدة على إقامتها فى الشمال السورى لا تستهدف فقط الوجود الكردى فى المنطقة، وإنما "قضم أكبر قدر ممكن من الأراضى السورية".

وأشارت إلى القائد العام لوحدات حماية الشعب الكردية سيبان حمو حذر هذه القيادات من أن تركيا إذا نجحت فى ذلك، فإن «شهيتها الاستعمارية» قد تنفتح باتجاه المزيد من أراضى الدول العربية.

وأكدت الصحيفة أنه ردا على مطالبتها إياه بتأجيل إلقاء خطاب حالة الاتحاد بسبب أزمة الإغلاق الحكومي، منع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى من استخدام طائرة عسكرية فى زيارة خارجية، وذلك فى الوقت الذى اعترف فيه مايكل كوهين محامى ترامب السابق بأنه تلاعب فى استطلاعات الرأى خلال سباق الرئاسة الأمريكية عام 2016 بأوامر مباشرة من الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أبلغ رئيسة مجلس النواب فى خطاب بأن زيارتها كلا من بلجيكا ومصر وأفغانستان ألغيت بسبب الإغلاق الجزئى للحكومة الذى دخل يومه الـ 28. وقال ترامب فى الرسالة:بسبب الإغلاق، يؤسفنى إبلاغك بأن رحلتك إلى بروكسل ومصر وأفغانستان تأجلت». وأبلغها بأنها من الممكن أن تقوم بهذه الجولة باستخدام رحلات تجارية.

أخبار اليوم:

ومن جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة لمصر نهاية هذا الشهر وفقا لمسئولين في قصر الإليزيه.مضيفة أنه من المقرر أن يبحث الزعيمان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها استقرار منطقة الشرق الأوسط وسبل مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بجانب العديد من الملفات الثنائية الخاصة بالعلاقات المشتركة بين البلدين وخاصة الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن رولان جاكارد المستشار بوزارة الدفاع الفرنسية إن مصر وفرنسا تجمعهما مصالح مشتركة ترتكز علي مكافحة الإرهاب التي تمثل أولوية قصوي للرئيسين المصري والفرنسي، وأشار في تصريحات جاءت في اطار الترحيب الإعلامي بالزيارة إلي انه بخلاف مكافحة الإرهاب تتوافق رؤي كل من مصر وفرنسا في العديد من الملفات الدبلوماسية المتعلقة بأمن واستقرار الشرق الأوسط، مؤكدا أنه في هذا الاطار من الطبيعي أن يكون هناك تقارب كبير بين البلدين.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (أخبار اليوم)، أنه تم الانتهاء من ٨٥٪ من الهيكل الخرساني لمشروع برلمان العاصمة الإدارية . وقال المهندس طارق صفي الدين مدير المشروع الذي تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن البرلمان يتضمن ٨ مبان يتم إقامتها علي ٢٦ فدانا.

واشارت إلى أن المبني الرئيسي للبرلمان يتكون من قاعة رئيسية تسع ألف عضو وأماكن لـ ٣٢٠٠ موظف و١٠ قاعات استماع ومركز إعلامي يسع ٢٠٠ شخص وغرف ترجمة وصالة للمحطات الفضائية ومركز معلومات ومكاتب لعدد ٣٠ هيئة حزبية و٢٠ مكتبا للجان العامة بجانب مركز لتدريب البرلمانيين وقاعة لاتحاد البرلمانيين وصالونات واستراحة للأعضاء بسعة إجمالية ٧٢٠ فردا بجانب مطاعم للأعضاء ومطعم لكبار الزوار.

وقالت الصحيفة إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي ما تردد حول اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية، كما نفي المركز ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة هدم مستشفي العباسية للصحة النفسية ونقله لمدينة بدر، من أجل تحويل أرضها لمنطقة استثمارية. ونفي المركز ايضا الغاء المنطقة الحرة ببورسعيد وما تردد حول حذف ٤٠٪ من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظرا لضيق الوقت.ونفي المركز ما تم تداوله عن استيراد هيئة السكك الحديدية لـ٢٠٠ جرار للقطارات غير مطابق للمواصفات في صفقة وصلت تكلفتها لنصف مليار دولار.

وفي الشأن الدولي ، ذكرت (أخبار اليوم)، أن أعمال الدورة الـ ٤٩ للمنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية ستنطلق بعد غد /الاثنين/،في الفترة من ٢٢ الي ٢٥ يناير الجاري، بمشاركة أكثر من ٣ آلاف شخصية من عالم الأعمال والمال والإقتصاد والسياسة والأكاديميين والمجتمع المدني والفنون والثقافة والإعلام والقادة الشباب من ١١٠ دول من أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة أن هذه الدورة تنعقد تحت عنوان "تشكيل عالم جديد في عصر الثورة الصناعية الرابعة"‬.. وتشهد العديد من الحوارات العالمية وجلسات النقاش حول مختلف القضايا، من بينها نقاش حول الجغرافيا السياسية في عالم متعدد الأقطاب وتعزيز التعاون المستقبلي بينها، ومناقشات حول مستقبل الاقتصاد في ظل التغيرات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة.

الجمهورية:

وذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس اللبناني ميشال عون استقبل أمس سامح شكري وزير الخارجية وذلك في مستهل زيارته للعاصمة اللبنانيّة بيروت للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التنموية.

ونقلت الصحيفة عن المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القول إن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أخيه الرئيس ميشال عون. مؤكداً اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تُعد امتداداً للعلاقات التاريخية وقيم التآخي التي دائماً ما جمعت بينهما. ومعرباً في ذات السياق عن حرص مصر الكامل على تعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وكذا تطوير قنوات التواصُل والتشاور في شأن قضايا المنطقة تدعيماً لمسار التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس ميشال عون حمل الوزير شكري رسالة للرئيس السيسي تتضمن تمنياته لمصر قيادةً وشعباً بدوام الرخاء والاستقرار. مثمناً جهود مصر من أجل ترسيخ دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.

وذكرت (الجمهورية)، أن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أكد أن مصر تعتز بالأمة العربية والإسلامية وتعتز بعمقها الافريقي وبدول حوض المتوسط وتقدم للجميع الأمان وحسن الجوار وهذه هي مكارم الشريعة وأخلاق النبوة.

وقال الأزهري - في خطبة الجمعة من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أتشرف أن أطلق من أرض الكنانة رسالة حكمة وبر إلي الأشقاء في أوطاننا المحيطة بنا في ليبيا وتونس الخضراء والجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا والسودان وجيبوتي وفي الصومال وجزر القمر واليمن السعيد وإلي سلطنة عمان والإمارات والبحرين وإلي الشعب القطري الشقيق والسعودية والعراق وسوريا ولبنان والأردن والكويت وفلسطين وأكناف بيت المقدس ثم إلي الدنيا كلها، أتوجه إليكم بحكمة ووصية من أرض مصر أن حافظوا علي أوطانكم وارفعوا لواء عزها ولا تدعوا مخرباً أن تمتد يده إلي وطنه بتخريب وأذى.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية)، أن الإدارة الأمريكية تعتزم وقف المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي.. ونقلت الصحيفة عن وسائل اعلام إسرائيلية: إن القرار يأتي في أعقاب تمرير "قانون مكافحة الإرهاب" الذي تمت المصادقة عليه في الكونجرس الامريكي والذي يشترط تقديم المساعدات الامريكية للسلطة الفلسطينية بوقف صرف رواتب ومخصصات الاسرى والجرحى والشهداء وعائلاتهم.

وأفادت الصحيفة أن موظفين من وكالة المساعدات الامريكية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة غادروا مؤخرا مع عائلاتهم. ما يشير الي توقف هؤلاء الموظفين عن تقديم المشاريع والمساعدات والدعم.

وذكرت الصحيفة أن الجزائر أعلنت أمس أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري بعد نحو ثلاثة أشهر من الآن، لتقطع بذلك الطريق أمام التكهنات التي أشارت إلي احتمال تأجيلها. مشيرة إلى أن الرئاسة الجزائرية ذكرت أن الانتخابات ستجري يوم 18 أبريل المقبل، إلا أن بيان الرئاسة لم يذكر ما إذا كان الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة سيترشح في الانتخابات المقبلة أم لا.

وأشارت إلى أن الرئيس بوتفليقة - الذي تنتهي ولايته في أواخر أبريل المقبل - يحكم الجزائر منذ العام 1999، وبقي في سدة الحكم لأربع ولايات متتالية ولم يعلن حتى الآن نيته للترشح لولاية خامسة، رغم أن أنصاره يدعونه لذلك.