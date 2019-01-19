أخبار متوقعة.. مؤتمر "الشئون الإسلامية" ومحاكمة إرهابيين

القاهرة- أ ش أ:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف الذي يعقد على مدار يومين تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدُّم الدول والحِفاظ على هويتها " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي" في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات .

أبوظبي.. يفتتح وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بأبوظبي، ويستمر أربعة أيام، بمشاركة 17 وفدا يمثلون 17 اتحادا وجمعية ورابطة وأسرة ومجلس كتاب عرب.

بيروت.. يستضيف لبنان مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، برعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، بحضور ممثلين عن حكومتي الأردن والعراق، ورؤساء منظمات دولية ووزراء وأعضاء برلمانيين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين.