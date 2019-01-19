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اليوم.. توقيع كتاب "الدولة والفوضى" لمصطفى بكري

02:31 ص السبت 19 يناير 2019
اليوم.. توقيع كتاب "الدولة والفوضى" لمصطفى بكري

مصطفى بكري

كتب- محمد عاطف:

تنظم هيئة قصور الثقافة، اليوم، حفل توقيع كتاب الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري "الدولة والفوضى"، بالمركز الثقافي بالجيزة، أمام أكاديمية الفنون.

ويكشف بكري خلال الكتاب أسرار وتفاصيل نادرة لما شهدته مصر من أحداث منذ ثورة 25 يناير 2011، حتى وضع خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013.

ويناقش الكتاب كل من الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مصطفى بكري كتاب الدولة والفوضى هيئة قصور الثقافة

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