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اليوم.. تدشين أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالفنادق

02:04 ص السبت 19 يناير 2019
اليوم.. تدشين أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالفنادق

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي ينظمه فندق جى دبليو ماريوت على هامش الاحتفالية الخاصة بتدشين أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بالفنادق في القاهرة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

يشارك في الاحتفالية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وراندا أبوالحسن مديرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي.

ومن المقرر أن تسلم وزيرتا السياحة والبيئة على هامش الاحتفالية الشهادات التدريبية الخاصة بالمرشد البيئي لعدد من المرشدين السياحيين، والتي تم إطلاقها مؤخرا وتم من خلالها تدريب عدد 35 مرشدا بيئيا في مدينة شرم الشيح بالتعاون مع وزارة البيئة كدفعة أولى.

رانيا المشاط محطة توليد كهرباء الطاقة الشمسية جى دبليو ماريوت التنمية المستدامة

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