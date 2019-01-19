أول إجراء من "الزراعة" بشأن حظر السعودية استيراد البصل المصري

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الإدارة ستوقع عقوبة على الشركات المتسببة في حظر السلطات السعودية لاستيراد محصول البصل المصري.

وأوضح العطار، لمصراوي، أن الاتفاق الموقع بين البلدين مارس الماضي ينص على وجوب إرسال إخطار للحجر الزراعي ضد الشركة المخالفة لشروط التصدير حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإيقافها عن التصدير، نظرًا لأن عمليات الحظر تؤثر سلبًا على القوة التصديرية لمصر.

وأردف أن مصر تصدر محصول البصل لما يقرب من 28 دولة حول العالم، مؤكدًا عدم تلقي أي إخطارات من أي من الدول المستوردة.

وطالب رئيس الحجر الزراعي، جميع الشركات المصرية المصدرة بضرورة الالتزام بالمعايير والشروط الواجب توافرها في محاصيل التصدير تجنبًا للحظر.

وشدد رئيس الحجر الزراعي، على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاة الشركة المخالفة التي تسببت في حظر شحنة البصل –المشار إليها- حال ثبوت المخالفة.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، فرضت حظرًا مؤقتاً على استيراد البصل من مصر بعد الواقعة المشار إليها في الفقرات السابقة.