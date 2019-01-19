ناشط سياسي معارض يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر

الجزائر- د ب أ:

أعلن الناشط السياسي المعارض رشيد نكاز ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 18 أبريل 2019.

وقال نكاز في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيقوم "بسحب استمارات الترشح لرئاسيات 18 أبريل 2019، هذا السبت 19 يناير، من مقر وزارة الداخلية".

‎وتمسك نكاز، باقتراح مرشح موحد للمعارضة لإنشاء ما وصفه بـ"دولة القانون بالجزائر".

وبات نكاز، أول شخصية تعلن ترشحها لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد اعلان الرئاسة الجزائرية يوم الجمعة، عن اجراء الانتخابات في أبريل المقبل.