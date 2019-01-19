مبادرة "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المستهلكين بالشرقية.. الإثنين المقبل

القاهرة -أ ش أ:

أعلن جهاز حماية المستهلك إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة (اليوم المفتوح) لحل شكاوى المستهلكين بمحافظة الشرقية يوم الإثنين المقبل.

وأوضح الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك -في بيان اليوم الجمعة- أن المبادرة تأتي في ضوء الاهتمام بالمواطنين عبر إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكواهم وتخفيض زمن الاستجابة في الرد على شكاواهم، وأنها ستنطلق يوم الاثنين المقبل بالصالة المغطاة بمحافظة الشرقية بجوار منطقة تجنيد الزقازيق بالتنسيق مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، لحل شكاوى المواطنين المتعلقة بالشئون الاستهلاكية حلاً فورياً (سلع، أجهزة كهربائية، سيارات، خدمات "الكهرباء- المياه- الغاز"، الاتصالات "شركات المحمول- مشاكل الإنترنت"، شكاوى بطاقات التموين، شكاوى متنوعة)

وقال إن أن المبادرة ستشهد لأول مرة تقديم مساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا تفاعلا مع مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) وتأكيدا على القيم المجتمعية العظيمة للشعب المصري وبالتنسيق بين مؤسسات الدولة لإبراز وتعظيم قيم التكافل الاجتماعي.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنيه بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.

وأضاف أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن (19588) أو عبر رقم الواتس اب (01030000602) لتلقي شكاوى المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس اب ( المواطن رقيب) 01281661880 والموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.​