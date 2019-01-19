وزير الأوقاف يستقبل الوفود المشاركة بمؤتمر "الأعلى للشؤون الإسلامية"

كتب- محمود مصطفى:

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، العلماء والمفكرين بخلق حالة من الوعي المستنير من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير، في المجال الدعوي والثقافي والتعليمي والتربوي وإحلال مناهج الفهم والتفكير والإبداع والابتكار محل الحفظ والتلقين والتقليد.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه وزير الأوقاف مساء اليوم الجمعة للمشاركين في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي تبدأ فعالياته غدا السبت تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 40 دولة.

وطالب وزير الأوقاف بإضافة فرض حماية الأوطان إلى الكليات الخمسة الشرعية، مشيرا إلى أهمية تعزيز قيم حب الأوطان وحمايتها ودور الأسرة والعلماء والمثقفين ورجال الدين والإعلام لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن محاور مؤتمر الشئون الإسلامية الدولي الذي سينطلق السبت تركز على تحقيق مفهوم المواطنة ودورها لنهضة الأمم، معربا عن ترحيبه بالوفود المشاركة بالمؤتمر في بلدهم الثاني مصر التي تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء من كل الدول، ومشيدا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الديني.