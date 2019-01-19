من سيتحمل تكلفة طلاء واجهات المنازل بالقاهرة؟.. "التنمية المحلية" ترد

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار طلاء جميع المنازل "الطوب الأحمر" الذي لم يتم طلائها هو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجب تنفيذه في وقت محدد.

وأشار "قاسم"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وضع معايير لعملية الطلاء، حيث حدد لون الطلاء لكل منطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن أصحاب المباني هم من سيتحملون نفقة عملية الطلاء، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لم يلتزم بالتطبيق، مضيفًا أن مهندسين الأحياء هم من سيتابعون عملية الطلاء.

وكلف رئيس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المحافظين، بمتابعة طلاء المبانى بلون موحد بدلا من الطوب الأحمر بناءًا على التكليفات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بهذا الشأن.