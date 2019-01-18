"رياح خفيفة وانعدام الأمطار".. الأرصاد تطمئن المصريين من طقس الأسبوع المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل سيشهد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجياً، فضلًا عن توقعات الهيئة بانعدام فرص سقوط الأمطار.

وأضاف شاهين –في تصريحات لمصراوي- أنه من المتوقع أن تكون أغلب الرياح خفيفة على كافة الأنحاء.

وعن فرص هبوب عاصفة أخرى كالتي شهدتها البلاد مؤخرًا، قال شاهين، إنه من الصعب التنبؤ بوقوع أي عواصف أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن توقعات الهيئة تقتصر على التوقع بالطقس لأسبوع مقبل فقط.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى لجمعة التي تليه.

وأوضحت الهيئة، أنه من المنتظر خلال تلك الفترة أن تتكون الشبورة المائية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق بدءا من منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من النهار.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجات عن المعدل الطبيعي لها، أما الرياح فهي معتدلة على كافة الأنحاء ما يسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال تلك الفترة خاصة للمتواجدين خارج المنزل في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة.