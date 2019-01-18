الرقابة الإدارية والجمارك تضبطان محاولة رشوة لتهريب أدوية بالغردقة

​كتب - طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط محاولة رشوة وتهريب كمية من الأدوية البشرية بعدما حاول أحد التجار استغلال عامل بأحد الأندية في عرض مبلغ مالي على سبيل الرشوة على مأمور جمرك بجمارك المطار مقابل تسهيل تهريب كميات من الأدوية البشرية.

وذكر بيان صادر عن الجمارك، أن قيادات المصلحة أبلغت هيئة الرقابة الإدارية التي راقبت واستدرجت العامل لمعرفة التاجر صاحب الأدوية وضبطهم وإحالتهما للنيابة العامة.

وأضاف البيان أنه جرى تشكيل لجنة جمركية من عبدالحميد فندي مأمور الجمرك، وهشام شراره مدير إداره الركاب، لترقب وانتظار وصول الراكب (A. N) روسي الجنسية من أصل سوري، على الطائرة القادمة من إسطنبول للغردقه، وتفتيش أمتعته فى وجود ضباط الرقابة الإدارية، وعند وصول الراكب قامت اللجنة بمناظره جواز سفره، وتبين وجود 5500 شريط من الأدوية البشرية أجنبيه الصنع معه، وتم التمويه على الراكب والعامل والسماح بخروج الأدوية لخارج المطار.

وأكد البيان أنه "عند تسليم الأدوية للتاجر صاحب البضاعة، والذي كان ينتظرهم بسيارته خارج المطار، تم إلقاء القبض عليه وعلى الراكب والعامل وإحالتهم للنيابة للتحقيق، وشكلّت لجنة لجرد وتحريز المضبوطات، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون جنيه".

وقرر محمد حسن عنان مدير عام جمارك الغردقة وتحرير محضر جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك.