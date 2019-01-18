وفدا السعودية والأردن يصلان القاهرة للمشاركة بمؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، وفدًا سعوديًا برئاسة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه مهام الوزارة، وتستمر عدة أيام، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي 29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المقام بالقاهرة، والمقرر انطلاقه غدا السبت، بتمثيل من 70 دولة.

وقالت مصادر بالمطار، إن الوفد السعودي وصل على رحلة مصر للطيران وجرى استقباله في استراحة كبار الزوار بالمطار، من قبل فريق من العلاقات العامة، ووفد من وزارة الأوقاف المصرية.

كما وصل الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، مطار القاهرة للمشاركة في المؤتمر أيضًا.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، صباح غد السبت، المؤتمر الدولي 29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، الذي يعقد على مدار يومين تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدُّم الدول والحِفاظ على هويتها" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.