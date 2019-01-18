"التعليم" تستطلع أراء الطلاب حول امتحانات أولى ثانوي التجريبية

كتبت- ياسمين محمد:

قالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أعد استبيانًا لتقييم الامتحانات التراكمية وفقًا للنظام الجديد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لاستبيان بشأن الامتحان التجريبي الأول، حول نية وزارة التربية والتعليم، توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي، لاستطلاع أرائهم حول الامتحانات التي تجرى حاليا وفقا لنظام التقييم الجديد.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، في تصريح لمصراوي، الجمعة، أن الاستبيان المتداول سيتم توزيعه على جميع أطراف العملية التعليمية من المعلمين والطلاب.

وأضافت أن ممثلي المركز سيمرون على عينة من المدارس لسؤال بعض الطلاب والطالبات حول آرائهم بالامتحانات ضمن أطراف أخرى يسملها الاستبيان.

ولفتت إلى أن المركز يهدف لقياس وتقيير تجربة النظام الجديد للامتحانات، عن طريق استطلاع رأي بعض طلاب الصف الأول الثانوي، نافية أن يتم توزيع الاستبيان على جميع الطلاب.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، الأحد الماضي، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا تقيس مهارات الفهم وليس الحفظ، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.

ونظرا لتطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية لأول مرة، قررت الوزارة، عقد امتحانين تجريبيين للطلاب، في يناير ومارس لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب، كما اعتبرت الصف الأول الثانوي تجريبيا لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي للمرحلة، ويشترط لانتقال الطالب للصف الثاني الثانوي النجاح في امتحان واحد من امتحانين يعقدان في نهاية العام الدراسي.

وينتهي الامتحان التجريبي الأول، يوم الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.

ودعا وزير التربية والتعليم، الطلاب للاهتمام بمذاكرة المواد الدراسية وفهمها بشكل عميق، وكذلك حضور الامتحان التجريبي، للتعرف على أسلوب التقييم الجديد والتمكن من تقرير طريقة التحضير للامتحانات خلال السنوات المقبلة.