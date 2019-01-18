السيسي يرحب بعودة "مرسيدس" للعمل ​في مصر

القاهر- أ ش أ:

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرار شركة "مرسيدس بنز" باستئناف تصنيع وتجميع سياراتها في مصر، ووصفها بأنها تعكس تحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال في مصر.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالإضافة إلى انفتاح مصر للتعاون مع الشركة الألمانية في إطار سياستها الرامية لتطوير السيارات بمختلف فئاتها.

جاء ذلك في البيان الصحفي لشركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات.