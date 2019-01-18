يبدأ تنفيذها غدًا.. بيت الزكاة يعلن خطته لدعم مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

كتب - محمود مصطفى:

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، عن خطته لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها تحت عنوان "حياة كريمة".

وأكد بيت الزكاة في بيان له، اليوم الجمعة، أنه سيتم عمل مسح تنموي شامل للقرى الأشد فقرًا وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتواصل مع المحافظين لاختيار أحدها، واستمرار دعمه لحملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس "سي".

وقال إن المرحلة الأولى لدعم الأطفال مستحقي للزكاة بالملابس الشتوية ستبدأ غدًا بمحافظات "قنا أسوان الأقصر" لـ1600 طفلا بالتعاون مع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه جاري العمل على باقي المحافظات على مراحل مختلفة.

وأكد بيت الزكاة، أنه أجرى عملية ترميم لمنازل عدد من مـُستحقي الزكاة بإجمالى مليون و625 ألف جنيه، وتجهيز 1096 وحدة سكنية بمشروع "منطقة أهالينا" بإسكان اجتماعي متكامل بحي السلام لنقل سكان المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة بلغت حوالي 30 مليون جنيه، وتجهيز 816 وحدة سكنية بمنطقة "روضة السيدة " تأثيث وتجهيز 144 وحدة سكنية بمنطقة " المحروسة" بإجمالي 50 مليون جنيه.

وصرف بيت الزكاة، إعانة شهرية لأهالي الشهداء بمبلغ 1000 جنيه للأسرة بإجمالي 215 ألف جنيهًا شهريًا، وتحمل تكاليف علاج مصابى الحادث بمستشفيات الأزهر التخصصي ومستشفى الحسين، وتسقيف 350 منزلا بقرية الروضة و350 منزلا بالقرى المجاورة.

وأضاف البيان، أنه يعمل على إنشاء معهد أزهري بنين وبنات بسيناء بقرية الروضة بإجمالي 3 ملايين و600 ألف جنيه كدفعة أولى وفقًا لرغبة أحد المتبرعين، وجرى استخراج كافة الأوراق الثبوتية لأهالي القرية، وبناء وحدة صحية بقرية بلقطر بمحافظة البحيرة وتم فرشها وتجهيزها بإجمالي 5 ملايين ونصف جنيه وجاري تسليمها لوزارة الصحة، وتوصيل شبكات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجاً (الشرقية . سوهاج . الأقصر) بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وبالنسبة لمبادرة فيروس "سي"، أكد بيت الزكاة أن وحدة مكافحة الفيروسات التابعة له بمستشفى الأزهر التخصصي تستقبل المرضى لإجراء تحليل الـPCR وفحوصات الموجات الصوتية ورسم القلب لحالات مُستحقي الزكاة من الذين يعانون من فيروس سي وصرف جرعات العلاج لها بالمجان.

كما دعم بيت الزكاة، 2302 من صيادي محافظة البحر الأحمر المتضررين من قرار وقف الصيد بإجمالي نحو 6 ملايين و900 ألف جنيه بواقع 3000 جنيهًا للأسرة الواحدة.

وأكد أنه جاري إطلاق حملة يتم العمل من خلالها علي توزيع بطاطين بفصل الشتاء على مستحقي الزكاة.