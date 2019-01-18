​وفود مؤتمر الشئون الإسلامية يشيدون بدور مصر ومكانتها في العالم الإسلامي

القاهرة- أ ش أ:

أشاد المشاركون في المؤتمر الدولي الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تبدأ فعالياته غدا السبت، بدور مصر ومكانتها في العالم الإسلامي، وجهود وزارة الأوقاف لتنظيم المؤتمر، مؤكدين ضرورة إقامة مثل هذه الفاعليات من أجل تقدم الأمم والشعوب، معربين عن بالغ سعادتهم وتمنياتهم بالنجاح للمؤتمر.

وأكد المشاركون أهمية مناقشة تعزيز الهوية الوطنية من رؤية إسلامية نظرا لحاجة العالم في هذا الوقت لهذا الموضوع، من أجل بث روح السلام والطمأنينة والسماحة والفهم الصحيح لنصوص الدين، مشيرين إلى أن العالم بأسره يريد السلام، ومثل هذه المؤتمرات بمحاورها تبصر الإنسان إلى الطريق الصحيح.

وبدأت وفود دول العالم الوصول إلى القاهرة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي تبدأ فعالياته يوم غد السبت تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 40 دولة.

ووصل إلى القاهرة الدكتور أبو بكر عثمان إبراهيم أحمد وزير الأوقاف السوداني، الدكتور الفاتح مختار مدير عام الإرشاد والتوجيه بالسودان، الدكتور إبراهيم سوخوف مفتي روسيا ورئيس الإدارة المركزية لمسلمي محافظة نيومان، الدكتور روشان عباسوف نائب رئيس شئون المفتين بروسيا، فضيلة الشيخ نفيع الله عاشيروف المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي القسم الآسيوي من روسيا الاتحادية، فضيلة الشيخ نوروزباي أدينوف نائب المفتي العام لجمهورية كازاخستان، الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتشاد، والدكتور شفيق عبد الرحمن عبدالله الرئيس العام للمركز الثقافي الإسلامي في أستراليا.