مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بموقف وزير خارجية إسبانيا من الإسلام

كتب- محمود مصطفى:

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، بتصريحات وزير خارجية إسبانيا جوزيب بوريل، التي أكد فيها إن "الإسلام لم يصل إلى إسبانيا عبر قوارب الهجرة، بل هو جزء من هذا البلد الأوروبي"، وذلك ردا على حملات اليمين المتطرف في إسبانيا ضد هجرة العرب والمسلمين.

وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا - في بيان أصدره اليوم الجمعة-، أن تصريحات وزير خارجية إسبانيا حول العرب والإسلام جاءت ردا على الحزب القومي اليميني المتطرف "فوكس"، الذي ينادي بالتقليل من المظاهر العربية والإسلامية في إسبانيا وأوروبا، خاصة بعدما نجح في الحصول على أكثر من 10% من الأصوات في إقليم الأندلس.

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا، مسلمي إسبانيا إلى لعب الأدوار الإيجابية والفعالة في المجتمع الإسباني وتقديم النموذج والمثل في الولاء للوطن والدفاع عن مصالحه، باعتبارهم جزءا أصيلا من مجتمعاتهم الأوروبية التي يعيشون بها.

كما دعا المرصد مسلمي إسبانيا والغرب إلى عدم الالتفات إلى محاولات اليمين المتطرف لاستفزازهم وغيرها من المحاولات والتي تسعى لاختلاق الصراعات وبث الفزع من الإسلام والمسلمين في أوساط المجتمع الإسباني على وجه الخصوص والمجتمع الغربي على وجه العموم.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية أنشأت مرصد الإسلاموفوبيا لرصد ظاهرة الخوف من الإسلام ومعالجتها، وتقديم كافة التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهتها، وللحدِّ من تأثيرها على الجاليات الإسلامية في الخارج، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.