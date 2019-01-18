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وزيرة الثقافة تنعي الفنان سعيد عبدالغني: فقدنا أحد فرسان الدراما

04:18 م الجمعة 18 يناير 2019
وزيرة الثقافة تنعي الفنان سعيد عبدالغني: فقدنا أحد فرسان الدراما

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

‎كتب - محمد عاطف:
نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الكاتب الصحفي والفنان سعيد عبدالغني، الذى غيبه الموت صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت "عبدالدايم" في بيان اليوم، إن السينما والدراما في مصر والوطن العربي فقدت أحد فرسانها، فقد شكَل أسلوب أدائه اتجاه خاص ومتفرد، كما تميز عمله فى مجال الكتابة الصحفية بالأمانة المهنية والدقة.

‎كما نعت الوزيرة مهندس الصوت زكريا عامر كبير مهندسي الصوت في تاريخ الإذاعة المصرية الذى فارق عالمنا في نفس التوقيت ووصفته بأحد الرواد الذين شاركوا فى صقل وإعداد جيل من المتخصصين الذين ساهموا في تطوير منظومة الصوت بالإذاعة المصرية.

وأشارت "عبدالدايم"، إلى أن زكريا عامر نقل خبراته النادرة إلى العاملين في هذا المجال من أبناء دار الاوبرا المصرية وقام بتسجيل مجموعة ضخمة من أعمال عمالقة المطربين والملحنين.

 

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سعيد عبدالغني

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