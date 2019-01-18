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نائب يتقدم بسؤال للحكومة لسرعة ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموزانة العامة

04:15 م الجمعة 18 يناير 2019
نائب يتقدم بسؤال للحكومة لسرعة ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموزانة العامة

النائب عاطف عبد الجواد

كتب - ميرا إبراهيم 

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والقوى العاملة، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة الذين تم تعيينهم عليها للموازنة العامة للدولة طالما أن الدولة تتحمل مرتباتهم، مع تنمية القدرات الماليه لهذه الصناديق والنهوض بها فى منظومة مؤسسية حضارية.

وطالب عبد الجواد فى بيان اليوم، التنسيق بين التنظيم والادارة بالتنسيق ووزارة المالية بحصر هذه الكفاءات والمؤهلات وأحتياجات كل وزارة وجهة وعمل خطط وبرامج زمنية على ثلاث سنوات لتثبيت هذه العماله على فئات وضم ميزانيات هذه الصناديق الخاصه التى تم تعيينهم عليها لموازنة الدولة.

وأكد النائب أن هذه الخطوة وبهذا القرار ستنتهى معاناة أكثر من مليون مواطن المترقبين لصدور فتوى من مجلس الدولة للتنظيم والادارة بتثبيت عدد منهم أو فى أنتظار عطف وشفقة أى وزارة او جهة لتدبير درجات لهم وتنتهى للأبد هذه المأساه.

 

عاطف عبد الجواد مجلس الوزراء الصناديق الخاصة الموزانة العامة

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