بـ"الجلابية والعباية".. رئيس شركة كهرباء يتفقد تجهيزات "الأمم الأفريقية"

كتب - محمد صلاح:

تفقد المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء​، اليوم الجمعة، الإدارة العامة لوسائل النقل بالديوان العام للشركة، حيث اطلع على كافة السيارات، بما في ذلك الخاضعة للإصلاح والصيانة.

وقال بيان للشركة، اليوم، إن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة رئيس الشركة لجميع قطاعات الشركة، للوقوف على كل كبيرة وصغيرة والعمل الجاد وتدعيم الشركة في كافة القطاعات؛ استعداد لتنظيم مصر بطولة الأمم الأفريقية في يونيو المقبل.

وتفقد رئيس الشركة التجهيزات مرتدياً "جلابية وعباية".

وطالب المهندس محمد السيد، بضرورة أن تكون كافة السيارات جاهزة وبحالة جيدة وعلى أهبة الاستعداد نظرا لاستضافة منطقة القناة لـ 3 مجموعات يمثلون 12 فريقًا موزعة على محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وقرر رئيس الشركة تدعيم قطاع الطوارئ بـ 6 وحدات توليد كاتمة للصوت ومحملة على سيارات شاسيه طويل، حيث تم اليوم استلام أول وحدتين توليد كهرباء مجهزة وكاتمة للصوت.

يذكر أن الشركة سوف تؤمن الملاعب في محافظات القناة بعدد 32 وحدت توليد كهرباء.