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    تعاون بين القوى العاملة و"مشروعك" لتعظيم الاستفادة في خلق فرص عمل للشباب

    02:30 م الجمعة 18 يناير 2019
    تعاون بين القوى العاملة و"مشروعك" لتعظيم الاستفادة في خلق فرص عمل للشباب

    محمد سعفان وزير القوى العاملة

    كتب - أسامة عبدالكريم:

    كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعلية بحث التعاون مع المشروع القومي للتنمية المحلية "مشروعك" وذلك لتعظيم الاستفادة من خدمات المشروع في خلق فرص عمل جديدة للشباب الذين يتم الانتهاء من تدريبهم بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل.

    وعقد ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعلية اجتماعا مع فاطمة إبراهيم مديرة (مشروعك) بالمحافظة لبحث سبل التعاون المشترك ووضع آليات العمل على أرض الواقع لتهيئة خريجي مركز التدريب للبدء في تنفيذ مشروعات صغيرة جديدة تعتمد على المهن التي تم تدريبهم عليها بعد عمل دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لهذه المشروعات ، ويتم دمج خريجي التدريب المهني في سوق العمل فور انتهاء العملية التدريبية، وذلك من خلال مشاركة "مشروعك" في تمويل هذه المشروعات التي يتم التدريب عليها بالمركز، فضلا عن بحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك في هذا الصدد.

    وكان وزير القوى العاملة قد ناقش مع مديرة "مشروعك" خلال تفقده ملتقى التشغيل" الإسماعيلية بلا بطالة" الذي عقد في الإسماعيلية في الأسبوع الماضي، الخدمات التي يقدمها "مشروعك" للشباب الباحثين عن فرصة عمل لبدء مشروع صغير ووجه مدير المديرية بضرورة التواصل مع مشروعك لتعظيم الاستفادة المتبادلة بين الخدمات التي يقدمها مشروعك والخدمات التي تقدمها المديرية للشباب في هذا المجال.

    محمد سعفان وزير القوى العاملة بالإسماعلية فرص عمل

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