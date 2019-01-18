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    الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت (بيان بالدرجات)

    02:28 م الجمعة 18 يناير 2019
    الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت (بيان بالدرجات)

    درجات الحرارة

    كتب - عايدة رضوان:
    تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

    كما توقعت الهيئة -بحسب بيان اليوم الجمعة- أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

    وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على كافة أنحاء البلاد:

    القاهرة 09 19

    شبين الكوم 09 19

    طنطا 09 18

    دمنهور 08 18

    الإسكندرية 08 18

    بلطيم 10 18

    مطروح 09 17

    السلوم 04 16

    سيوة 00 16

    بورسعيد 11 18

    دمياط 11 18

    الزقازيق 08 19

    الإسماعيلية 08 19

    السويس 09 19

    العريش 05 18

    رفح 05 18

    رأس سدر 10 18

    نخل 05 16

    نويبع 11 21

    طابا 07 19

    كاترين 03- 15

    الطور 08 19

    شرم الشيخ 13 21

    الغردقة 11 22

    مرسى علم 12 21

    الفيوم 07 19

    بني سويف 07 19

    المنيا 04 19

    أسيوط 03 19

    سوهاج 03 20

    قنا 05 21

    الأقصر 05 21

    أسوان 08 22

    أبو سمبل 07 20

    الوادي الجديد 05 21

    شلاتين 13 24

    أبو رماد 12 23

    رأس حدربة 13 22

    حلايب 16 22

    درجات الحرارة الأرصاد الطقس حالة الجو

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