مركز "معلومات تغير المناخ" ينظم دورات تدريبية أواخر يناير

كتب - أحمد مسعد:

ينظم مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من البرامج التدريبية في مجالات متنوعة للتغيرات المناخية في قطاع الزراعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تبدأ يوم 29 يناير الجاري.

وقال الدكتور فضل هاشم المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة إن حزمة الدورات التدريبية التي سيتم تنظيمها بداية من الشهر الجاري وتستمر علي مدار العام ستضمن محاضرات حول أسباب التغيرات المناخية وأثارها وكيفية مواجهتها، والتدريب على حصر غازات الإحتباس الحراري من قطاع الزراعة وغيرها من المجالات المرتبطة بتغير المناخ.

وأضاف أن ذلك يأتي استكمالا لدور مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة في رفع كفاءة الكوادر الفنية بمجالات تغير المناخ وحصر غازات الاحتباس الحراري من قطاع الزراعة.

وأشار المدير التنفيذي للمركز الى أن الدورة التدربيبة الأولي والتي سيتم عقدها خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير الجاري، ستكون تحت عنوان "أثر التغيرات المناخية ونتائجها على القطاع الزراعى"، وذلك بمقر مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة.

وناشد الراغبين في حضور الدورة بالتسجيل على النموذج الإلكتروني للاستمارة المرفقة، والموجودة على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" وذلك دون اية رسوم يتحملها المتدرب .. لافتا إلى أنه سيتم اختيار المتدربين بأسبقية التسجيل والتخصص، وكذلك سيتم تسليم الشهادات عقب انتهاء الدورة التدريبية.