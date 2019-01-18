نقيب الصحفيين: سعيد عبدالغني جمع بين موهبتي الفن والصحافة

كتب- مصطفى علي:

نعى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ببالغ الحزن، الفنان سعيد عبدالغني الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد مسيرة حافلة في العمل الصحفي والفني.

وقال "سلامة" في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن الفنان سعيد عبدالغني قام بأدوار كبيرة في المجال الصحفي، وكانت له صفحة متخصصة في الأهرام اليومي ومثلها في الأهرام المسائي.

وأضاف، أن الفنان الراحل جمع بين موهبتي الصحافة والفن، فقد ترك بصمة كبيرة في المجالين إذ تدرج في المناصب حتى وصل لمنصب رئيس قسم الفن والسينما بالأهرام، وخسرنا كثيرًا بوفاته.

وأشار "سلامة" إلى أن مؤسسة الأهرام قامت بدورها في علاجه خلال الفترة الأخيرة، فقد كنا بجواره ونتابع حالته باستمرار، وسنقوم بدور كبير في تكريمه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع أسرته.