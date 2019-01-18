"سعفان": صرف 86 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 مصريين في الأردن

كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية، لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى للمكتب بشأنها، وبلغت 3453 دينارَا أردنيًا، أي ما يوازي 86 ألفا و325 جنيهًا مصريًا، منهم 17 ألفا و575 جنيها تعويضات ورواتب تقاعدية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في تصريح اليوم: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال التي تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأضاف أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أكد أن المكتب قام بالتفاوض مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم وتم حل مشكلاتهم.