وزير التعليم: تسليم كتاب "connect plus" لهذه المدارس

كتبت-ياسمين محمد:

فال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة انتهت من تأليف كتاب "Connect Plus"، لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وهو البديل لكتاب المستوى الرفيع في اللغة الانحليزية بنظام التعليم الجديد.

جاء ذلك في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، تحت عنوان "ماذا نتوقع في رحلة تطوير التعليم المصري في الأسابيع القادمة؟".

وأضاف "شوقي" أن الكتاب الجديد يستبدل كتاب Connect في تدريس اللغة الانجليزية في المدارس التجريبية واللغات والخاصة واليابانية، ليمثل مستوى متقدم من اللغة الانجليزية لمن كانوا يدرسون المستوى الرفيع في النظام القديم.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تأليف المناهج التعليمية للسنوات من [KG1 حتى P1] (والتي بدأت النظام المصري الجديد) "للفصل الدراسي الثاني" ويجري طباعتها حالياً استعداداً لتوزيعها في أول الفصل الثاني.

وتتضمن هذه المناهج كتب الباقة المجمعة، ودليل المعلم باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وكتب اللغة العربية والدين الإسلامي والمسيحي، وكتاب connect للغة الانجليزية، بما في ذلك دليل المعلم الخاص بكل مادة.