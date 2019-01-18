  • عاجل:وفاة الفنان سعيد عبدالغني بعد صراع مع المرض (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    رئيس جنوب السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    09:23 ص الجمعة 18 يناير 2019
    رئيس جنوب السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    رئيس جنوب السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    كتب– طه عبيد:
    غادر سيلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان القاهرة، مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن مناقشة مستجدات اتفاق السلام الموقع بين أطراف النزاع بجنوب السودان.
    وبحث الرئيسين السيسي وسيلفاكير الأوضاع في منطقة حوض النيل، والنزاع المسلح في دولة جنوب السودان، والمفاوضات القائمة حول سد النهضة الإثيوبي.
    تعود العلاقات بين مصر وجنوب السودان إلى تاريخ طويل منذ عشرات السنين، عندما كانت أعداد من أبناء جنوب السودان يأتون لتلقي تعليمهم في جامعات مصر ، وأن هذه العلاقات تتطور وتزداد عمقًا على مر الأيام في ظل رغبة الشعبين القوية في تطوير العلاقات بين البلدين، ومنذ استقلال دولة جنوب السودان عن الشمال، حرصت مصر على حسن العلاقة ومتانتها مع دولتي السودان شمالها وجنوبها على السواء .

    سيلفاكير جنوب السودان السيسي مطار القاهرة

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء يتفقد معرضًا للمنتجات اليدوية لقرى المنوفية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان