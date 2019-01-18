رئيس جنوب السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب– طه عبيد:

غادر سيلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان القاهرة، مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن مناقشة مستجدات اتفاق السلام الموقع بين أطراف النزاع بجنوب السودان.

وبحث الرئيسين السيسي وسيلفاكير الأوضاع في منطقة حوض النيل، والنزاع المسلح في دولة جنوب السودان، والمفاوضات القائمة حول سد النهضة الإثيوبي.

تعود العلاقات بين مصر وجنوب السودان إلى تاريخ طويل منذ عشرات السنين، عندما كانت أعداد من أبناء جنوب السودان يأتون لتلقي تعليمهم في جامعات مصر ، وأن هذه العلاقات تتطور وتزداد عمقًا على مر الأيام في ظل رغبة الشعبين القوية في تطوير العلاقات بين البلدين، ومنذ استقلال دولة جنوب السودان عن الشمال، حرصت مصر على حسن العلاقة ومتانتها مع دولتي السودان شمالها وجنوبها على السواء .