"بـ100 جنيه سنويًا".. وزير التعليم يكشف عن تفاصيل تأمين "التابلت"

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من تأليف المناهج التعليمية للسنوات من [KG1 حتى P1] (النظام المصري الجديد) "للترم الثاني" ويجرى طباعتها حاليًا؛ استعدادًا لتوزيعها في أول الترم الثاني.

وقال وزير التعليم - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- إن هذه المناهج تتضمن كتب الباقة المجمعة ودليل المعلم باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وكتب اللغة العربية والدين الإسلامي والمسيحي وكتاب connect للغة الانجليزية بما في ذلك دليل المعلم الخاص بكل مادة.

وأوضح الوزير، الانتهاء أيضا من تأليف كتاب Connect Plus للسنوات من [KG1 حتى P1] كي يستبدل كتاب Connect في تدريس اللغة الانجليزية في المدارس التجريبية واللغات والخاصة واليابانية ليمثل مستوى متقدم من اللغة الانجليزية لمن كانوا يدرسون المستوى الرفيع في النظام القديم.

وقال إنه جرى التعاقد مع هيئة البريد المصري لتوفير تأمين شامل على (التابلت) المزمع توزيعه في مطلع الترم الثاني على طلاب الصف الأول الثانوي باشتراك سنوي قيمته ١٠٠ جنيه مصري ما يسمح بالحصول على جهاز بديل في حالة فقدانه أو حالة التلف التام.

وأضاف شوقي، أن الوزارة تضع الآن اللمسات النهائية لمنظومة توزيع التابلت حول الجمهورية في مطلع الترم الثاني، مؤكدا أن هدف التابلت إتاحة نفس الفرصة لكل الطلاب للوصول إلى المحتوى الرقمي وأداء الامتحانات الإلكترونية بدون تكلفة.

وأوضح وزير التعليم، الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية لكافة المدارس الثانوية بالجمهورية، وجاري الآن وضع اللمسات الأخيرة للشبكات الداخلية بالمدارس مع تركيب شاشات تفاعلية في فصول الأول الثانوي، وتجهيز المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري وبالأخص منصة إدارة التعلم.

وتابع الوزير، أنه جاري إعداد بنوك أسئلة في كل المواد تقيس مهارات الفهم حتى يمكن الاستعانة بها في امتحانات نهاية العام الدراسي، وفي نفس الوقت يجرى إعداد البنية التكنولوجية للامتحانات الإلكترونية والتي تقضي على مشاكل التسريب تمامًا بدون أي تدخل بشري.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تدريب المعلمين طوال العام وبالأخص معلمي رياض الأطفال والأول الإبتدائي وكذلك معلمي الأول الثانوي.

وقال إنه جاري حاليا الإعداد لمبادرة قومية اسمها "تحدي الأمية" وأخرى اسمها "تحدي القراءة" وثالثة اسمها "مسابقة الكتابة الإبداعية" بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، كما تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللمسات الأخيرة لتمثيل جمهورية مصر العربية (لأول مرة) في معرض "BETT Show" العالمي والخاص باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم والمزمع افتتاحه في لندن يوم ٢٣ يناير.