حدث ليلًا.. تسريب امتحان أولى ثانوي والخميس إجازة رسمية

القاهرة- مصراوي:

شهد ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها..

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي مع رئيس جنوب السودان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر الخميس، رئيس جنوب السودان سيلفا كير، بقصر الاتحادية، بمصر الجديدة.

سيلفا كير يشيد بجهود السيسي ومصر لتعزيز السلام بجنوب السودان

أشاد رئيس جنوب السودان سيلفا كير بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر في دعم السلام والاستقرار بجنوب السودان موجها الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلاده في مايو القادم لحضور تشكيل حكومة الوحدة والتحدث إلى شعب جنوب السودان.

رسميًا.. الحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة بدلاً من الجمعة بمناسبة ذكرى 25 يناير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، قرارًا باعتبار يوم الخميس المقبل، الموافق 24 من يناير 2019 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019 ميلادية، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

"لا تخففوا الملابس".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الجمعة المقبل على الأقل الموافق 25 يناير الجاري.

التعليم: امتحانات أولى ثانوي في موعدها الخميس المقبل

قررت وزارة التربية والتعليم، استمرار سير الامتحانات يوم الخميس الموافق ٢٤ يناير المقبل، طبقا للجداول الموضوعة.

قبل 3 أيام.. صفحات تزعم تسريب امتحان الرياضيات لأولى ثانوي

نشرت مجموعة من صفحات طلاب الصف الأول الثانوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة أسئلة تزعم أنها من امتحان الرياضيات المقرر أن يؤديه الطلاب الأحد المقبل.

مؤشرات شبه نهائية لانتخابات مقعد زفتى.. أحمد الجحش يتفوق على فودة

أظهرت عمليات الفرز الأولية لصنادق الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على مقعد النائب الراحل رفعت داغر بدائرة زفتى في محافظة الغربية، بعد انتهاء فرز جميع اللجان تقدم المرشح أحمد الجحش "مستقل" بحوالي ٢٦٦٨١ صوتا، مقابل ٢٦٢٠٠ صوتًا، لأحمد فودة نصير، مرشح مستقبل وطن.

وصول 6 صيادين مصريين عبر رفح بعد غرق مركبهم أمام سواحل غزة

استقبل معبر رفح البري، مساء امس الخميس، ٦ صيادين مصريين غرقت مركبهم قبالة سواحل قطاع غزة وأنقذتهم قوات الأمن الفلسطيني.

وزير الكهرباء: حصيلة رسوم النظافة ستزيد 5 أضعاف في المنظومة الجديدة

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تحصل حاليا مبلغ نصف مليار جنيه سنويا رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء

وزير الكهرباء: سنطبق تجربة "العداد السمارت"

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك خطة لإصلاح منظومة توزيع العدادات، تتضمن وجود "عدادات سمارت"، تستطيع أن تقرأ العداد من مركز تحكم وليس النزول للمنازل والوحدات السكنية وغيرها، وسيتم تطبيق ذلك بدءا من المؤسسات الحكومية.

مصر والصين تتفقان على 14 قطاعا للمشروعات ذات الأولوية في التعاون

اتفقت اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، على التعاون بين الجانبين في قطاعات السيارات، والمنسوجات، والطاقة والبترول والغاز، ومواد البناء، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والصناعات المعدنية،

بالفيديو.. توفيق عكاشة يصفق للسيسي بسبب هذا القرار

عبر الإعلامي توفيق عكاشة عن إعجابه بالقرار الذي أصدره الرئيس السيسي بشأن منع سفر كبار العالمين بالدولة من الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية لمهام عمل بالخارج إلا بأذن مسبق من الرئاسة.

وزير التعليم العالي بافتتاح مركز أفريقيا بالجامعة الألمانية: إضافة مهمة لمصر

نقل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركين بحفل افتتاح مركز "أفريقيا.. جي يو سي– دي إم جي موري" للتصنيع ونقل التكنولوجيا بالجامعة الألمانية.

رئيس الطائفة الإنجيلية: حريصون على دورنا في خدمة المجتمع المصري

قال القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الهيئة أخذت على عاتقها المشاركة في خدمة المجتمع المصري في مختلف المجالات، ما بين الصحة والتعليم والتنمية الشاملة والحوار المجتمعي، لكل أطياف المجتمع دون تمييز.

ترامب يلغي رحلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى مصر

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أنها لن تستطيع السفر إلى كلًا من مصر وأفغانستان وبروكسل كما كان مقررًا بسبب الإغلاق الحكومي الذي تشهده الولايات المتحدة.

أبو الغيط: الموقف من عودة سوريا للجامعة العربية يتطلب توافقا عربيا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الموقف من عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، له جوانب مختلفة ويتسم بالحساسية.

تجدد الاحتجاجات بالسودان ودعوات أممية لاحترام المتظاهرين

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في الخرطوم كانت متوجهة إلى القصر الرئاسي للمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير، فيما دعا أعضاء في مجلس الأمن الدولي السودان لاحترام حقوق المتظاهرين المناهضين للحكومة.

كولومبيا: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار داخل أكاديمية الشرطة إلى 10

أعلنت السلطات الكولومبية، أمس الخميس ، أن حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع داخل أكاديمية للشرطة في العاصمة بوجوتا، ارتفعت إلى 10 أشخاص.

ماكرون: القوات الفرنسية ستبقى في سوريا والعراق خلال السنة المقبلة لمحاربة "داعش"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن القوات الفرنسية ستبقى في سوريا والعراق خلال السنة المقبلة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

محامي ترامب يعترف بدفع رشاوي لتزوير نتائج استطلاعات رأي لصالحه

اعترف مايكل كوهين المحامي الخاص السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس، بما تردد من تقارير صحفية تفيد بقيامه بدفع مبالغ مالية لأحد الاشخاص مقابل تزوير نتائج استطلاعات الرأي عبر الإنترنت لصالح ترامب في بداية حملته للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2015.

"الجنح" تقضي بحبس الفنان أحمد عبدالله 3 أشهر لاتهامه بضرب الفنانة سارة نخلة

عاقبت محكمة جنح الدقي، الفنان أحمد عبدالله محمود، بالحبس 3 أشهر، وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، في اتهامه بالتعدي بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة.

"نايكي" تطلق حذاء ذكيًا يمكن تعديل وضعه على القدم- فيديو

أطلقت شركة "نايكي" الأمريكية حذاء ذكي جديد، ويعد هذا الحذاء أحدث نسخة من أحذية المستقبل، إذ يمكن تعديل وضعه على القدم، بالتضييق أو الاتساع، وذلك عبر الهواتف الذكية.