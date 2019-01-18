الآثار: ضم نادي الرماية لمشروع المتحف الكبير

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور طارق توفيق مدير عام شؤون الآثار والترميم بالمتحف المصري الكبير، إن نسب الأعمال الجارية في المتحف قاربت الـ 90%، ووصل عدد الآثار المنقولة لـ 46 ألفا منذ عام 2010 وحتى الآن، فيما تجاوز عدد الآثار التي جرى ترميمها وصيانتها 40 ألف قطعة أثرية.

وأوضح توفيق لمصراوي، أن مشروع المتحف الكبير يضم 400 شخص ما بين "أثري ومرمم وإداري"، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي مليون دولار، لافتا إلى أن إنجاز العمل فيه، يؤكد سير مصر في الاتجاه السليم لتحقيق الهدف المنشود للافتتاح المقرر عام 2020 وهناك اتساق كامل مع رؤية الرئيس السيسي لتطوير المنطقة بالكامل والتي تضم المتحف وأهرامات الجيزة والمنطقة المحيطة ونادي الرماية.

وحول نادي الرماية، قال توفيق، إنه صدر قرار من رئيس الجمهورية بإزالته وإضافته إلى المتحف، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بفكر مستنير وحديث سيضيف للخريطة السياحية لمصر الكثير خلال المرحلة المقبلة.

وعن أبرز القطع الأثرية التي يستقبها المتحف قريبا، أوضح توفيق، أن المتحف الكبير سيستقبل قريبا بعض الآثار الكبيرة منها آثار من حديقة المتحف المصري بالتحرير، وآثار من بعض المناطق الأثرية الأخرى من المخازن على رأسها آثار من منطقتي سقارة وأهرامات الجيزة.

ونوه إلى وزارة وزارة الآثار، قدمت مؤخرا خلال الاحتفال بعيد الأثريين التقدير والتحية لكل الأثريين والمرممين والإداريين الذين شاركوا في هذا المشروع القومي الكبير لتحقيق هذا الحلم الحضاري التراثي الكبير على أرض مصر.

وتابع: الأثريون هم درع مصر للحفاظ على تراثها، والاحتفال بهم مؤخرا في عيد الأثريين يمثل تكريم يمنحهم الطاقة للاستمرار في العمل مستقبلا في الدفاع والعطاء للدفاع عن هوية مصر وتراثها، حيث يعتبر التكريم لسمة وفاء جميلة لأبناء مصر الأوفياء الذين يحافظون على أثارها وتراثها وهويتها.

والتقى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به والدكتور طارق توفيق مدير عام شؤون الآثار والترميم، بالعاملين بالمتحف المصري الكبير لمتابعة مستجدات العمل بالمتحف والالتزام بالتوقيتات المحددة من أجل افتتاحه عام 2020.