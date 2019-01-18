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رئيس "الإسكندرية للكهرباء": خطط جديدة لجميع أنشطة الشركة

02:03 ص الجمعة 18 يناير 2019
رئيس "الإسكندرية للكهرباء": خطط جديدة لجميع أنشطة الشركة

المهندس مدحت فودة

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس مدحت فوده رئيس الشركة ،إنه يعقد حاليا لقاءات واجتماعات مع قيادات الشركة للتعرف على الهيكل التنظيمي وبحث نقاط الضعف التي تواجهها بالإضافة للتعرف على الموقف المالي والتجاري من خلال تقرير يتضمن الموقف الحالي للشركة.

وأوضح فودة، لمصراوي، أنه يجرى وضع خطط جديدة لجميع أنشطة الشركة، مع التأكيد على إحداث طفرة نوعية في قطاعات التحصيل والإصدار والفقد وخفض شكاوى المشتركين من الفواتير الذي يحتل أولى اهتماماته.

وأضاف أن الاستمرار في تحسين كفاءة شبكة توزيع الكهرباء بالمناطق التابعة للشركة لمواجهة انخفاض الجهود والأعطال الناتجة عن تهالك مكونات الشبكة والتي تشهد حاليا عمليات تطوير وتحسين وفقا للخطة الاستثمارية لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

 

مدحت فوده شركة الإسكندرية للكهرباء الكهرباء شبكة توزيع الكهرباء
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