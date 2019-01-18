كورال القاهرة الاحتفالي يمثل مصر بمهرجان القرين في الكويت

كتب- محمد عاطف:

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، على سفر كورال القاهرة الاحتفالي إلى الكويت بدعوة من السفير طارق القوني لتمثيل مصر في مهرجان القرين الثقافي.

وقالت عبد الدايم، في بيان، إن المشاركة في الاحتفال باليوبيل الذهبي لمهرجان القرين الثقافي يبرز المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر عربيًا ودوليًا ويعد خطوات جادة أخرى لتعميق جذور العلاقات مع اشقائها الذين تجمعهم روابط وثيقة تزداد صلابة على مر الأزمان.

يشار إلى أن الحفل يقام في السابعة والنصف مساء الجمعة ١٨ يناير بمسرح عبدالحسين عبد الرضا بالسالمية، ويتضمن نخبة من توزيعات الحان خالد الذكر سيد درويش تحت عنوان أغاني بالعربي والتي تمت المشاركة بها في مسابقتين بمدينتي براغ وسوتشي وحصلت على الجائزة الفضية.

ويحتفل مهرجان القرين هذا العام بمرور ٢٥ سنة على انطلاقه، ويعد أحد أكبر المحافل الثقافية في الوطن العربي، وجاءت مشاركة الكورال تلبية لدعوة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت وسفير مصر بالكويت طارق القوني.