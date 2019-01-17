وزيرة السياحة تلتقي مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

كتب يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، راندا أبوالحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث ومناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والبرنامج، في ظل إطلاق الوزارة لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

واستعرضت المشاط، خلال الاجتماع برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير القطاع، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وبحسب بيان صحفي اليوم، ناقشت الوزيرة، آليات تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وكيفية ربطها بقطاع السياحة، مؤكدة على أن صناعة السياحة لها القدرة على المساهمة بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق جميع الأهداف من بينها ما يتعلق تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتوفير فرص وبيئة ملائمة للعمل لها بالقطاع، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والاستخدام المتسدام للموارد الطبيعية.

ومن جانبها أعربت راندا أبو الحسن عن استعداد البرنامج للتعاون مع الوزارة في بعض محاور برنامج الإصلاح الهيكلى للقطاع وذلك إيمانا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بأهمية التنمية المستدامة لقطاع السياحة.