بدء وصول وفود مؤتمر الشئون الإسلامية الدولي حول الشخصية الوطنية

القاهرة- أ ش أ:

​وصل مستشار الشئون الدينية والقضائية بوزارة شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة علي عبد الرحمن الهاشمي ، للقاهرة مساء اليوم الخميس ، في طليعة الوفود المشاركة في مؤتمر الشئون الإسلامية الدولي الذي يحمل عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، والذي يبدأ أعماله السبت المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال الهاشمي، عقب وصوله: "إن الوطنية ركن أساسي في حياة الإنسان، وإن الذي يفرط في بلده ووطنه مرة واحدة يعيش مزعزع الكيان، فهو الحافظة التي تحفظ الأمة".

وأعرب الهاشمي عن سعادته البالغة بالدعوة التي تلقاها من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المؤتمر للمشاركة في الفعاليات، مؤكدا حرصه الدائم على حضور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جميع الأوقات والأزمنة لما فيه من خير كثير وعميم للأمة.

وقال إنه سيلتقي مع وزير الأوقاف لبحث علاقات التعاون الديني المشترك.