"غرفة السياحة": حل أزمة الشركات المصرية بشأن العمرة مع الجانب السعودي

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت غرفة شركات السياحة، اليوم، اجتماعا مشتركا بين شركات السياحة واللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية ممثلة للمؤسسات والشركات خدمات المعتمرين السعودية لبحث الضوابط والإجراءات في موسم العمرة والحج المقبل.

وذكرت الغرفة في بيان لها، أن الاجتماع تطرق إلى القوانين والضوابط الموضوعة من قبل الدولتين والعمل على تطبيقها والالتزام بها بما يحقق صالح المعتمرين والمؤسسات والشركات القائمة على خدمتهم.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة والتي من خلالها يمكن تخطيط المواسم القادمة طبقا لرؤية الحكومتين المصرية والسعودية، وطرح موضوع السياحة البينية أحد أهم أهداف الطرفين لتنميتها وتقديم التسهيلات التي تدعمها وتجعلها تكون أحد ركائز التعاون.

وأكد البيان أن الاجتماع بحث الخلاف القائم بين شركات السياحة المصرية العاملة في العمرة ونظيرتها السعودية وذلك في إطار العلاقات المتينة الممتدة منذ سنوات بين الغرفة واللجنة الوطنية.

وأضاف البيان، أن اللجنة تمكنت على مدار يومين متتاليين مع كافة الأطراف الموضوعات المعلقة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين خلال موسم العمرة الماضي، من حل وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مشيرًا إلى العلاقة القوية التي تربط شركات السياحة المصرية بالوكلاء السعوديين والتي ساهمت في نجاح مواسم العمرة خلال السنوات الماضية.

وحضر الاجتماع كل من: باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، وعلاء الغامري، وأحمد إبراهيم، ويسري السعودي، وعلي المانسترلي أعضاء مجلس الإدارة عن الجانب المصري، وعن الجانب السعودي، كل من عبدالله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية، ومحمد الهباش، محمد الأنصاري وحاتم العوضي أعضاء اللجنة.