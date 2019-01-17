بعد شكاوى المواطنين.. "البيئة": مقلب حلوان مخصص للتخلص من مخلفات الهدم فقط

القاهرة- أ ش أ:

أكد جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، أن مقلب قمامة الهندسة بحلوان مخصص للتخلص من مخلفات الهدم والبناء فقط، وليس مخصصا للتخلص من المخلفات البلدية.

وتفقدت الدكتورة ناهد يوسف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، اليوم، مقلب الهندسة بحلوان استجابة لشكاوى المواطنين بحي حلوان المتكررة من انبعاث الروائح الكريهة وكثرة الانبعاثات والأدخنة نتيجة الاشتعالات المتكررة.

وأوضحت الوزارة -في بيان مساء اليوم- أن الزيارة تمت بحضور النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن الدائرة الذي تمت دعوته للمشاركة فى الجولة التفقدية للمقلب للتعرف على الجهود المبذولة على أرض الواقع.

وأشار البيان إلى أن الجهاز وجه العديد من المكاتبات للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لمنع التخلص من المخلفات البلدية بالمقلب.