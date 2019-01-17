عقد قران حفيدة الملك فاروق على مهندس فرنسي.. السبت المقبل

به أفران وجبانة.. كشف أثري بمنطقة صناعية وتجارية في الإسكندرية

القاهرة- مصراوي:

تستعد الأميرة فوزية لطيفة حفيدة الملك فاروق وابنة الأمير أحمد فؤاد، لعقد قرانها السبت المقبل في مدينة جنيف السويسرية على خطيبها الفرنسي الجنسية.

واحتفى الأمير أحمد فؤاد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنجلته ونشر صورتها وعلق قائلاً: "إليكم عروستنا الجميلة"

وذكرت تقارير إعلامية أن عريس الأميرة مهندس فرنسي مسلم يدعى سيلفان هونودو (39 عاما) وهو مهندس إلكترونيات يعمل في شركة إلكترونيات (مونت كارلو) بإمارة موناكو.

وتعمل الأميرة التي تبلغ من العمر 36 عامًا في مجال العلاقات العامة والإعلام وسبق لها العمل في القطاع الخاص بمصر في مجال إدارة الأعمال وقت أن كانت تعيش بالقاهرة.

كما عملت الأميرة فوزية، دبلوماسية ضمن وفد مونت كارلو بالنمسا حيث كانت تحمل باسبور إمارة موناكو بحكم أن الأمير الراحل رينيه كان يرعي والدها بعد وفاة الملك فاروق من منطلق الصداقة التي ربطت بين الملك فاروق وأمير إمارة موناكو الراحل زوج جريس كيلي الممثلة الأمريكية الشهيرة.

وأشارت التقارير إلى أن عقد القران مقصور على المتبقين من أفراد العائلة المالكة وعائلة العريس والأصدقاء المقربين جدا منهم الأميرة ياسمين كريمة الأميرة فريال وأحفاد الأميرة فائقة وحفيد الأميرة فوقية نجلة الملك فؤاد من الأميرة شويكار.