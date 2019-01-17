"منصة على غرار فيسبوك".. خريجو الأكاديمية الوطنية يستعرضون نشاطاتهم لشباب المصريين بأستراليا

به أفران وجبانة.. كشف أثري بمنطقة صناعية وتجارية في الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

تصوير- فريد قطب:

استعرض عدد من خريحي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، مميزات الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، خلال الجلسة التعريفية لوفد شباب المصريين بالخارج بأستراليا بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج.

وقالت آلاء صادق، إحدى الخريجات، إنهم يعملون في الأكاديمية ضمن منصة التعلم الإلكتروني والتي تشبه منصة "فيسبوك" لكنها خاصة بطلاب الأكاديمية فقط، والتي تتيح الكثير من المزايا مما يجعلها أكثر من منصة عادية.

وأضافت صادق، أن الجزء العملي في التعلم داخل الأكاديمية يتضمن الكثير من ورش العمل والندوات واللقاءات العملية التي تساعد على تطوير المهارات الفردية، وهذا أمر تتميز به الأكاديمية في مجال التعليم.

وقال طارق الغازولي، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، إن مؤتمرات الشباب التي تعقد بمدينة شرم الشيخ تعد أحد الأنشطة العملية التي تقدمها الأكاديمية.

واستعرض الغازولي، تاريخ نشأة الأكاديمية الوطنية للشباب بداية من طرحها كفكرة إلى أن وصلت إلى مكانتها الحالية، والبرتوكولات التي وقعتها مع كبرى المؤسسات التعليمية في الخارج للعمل علي تبادل الخبرات وتحقيق أكثر استفادة من هذه الخبرات العالمية بالنسبة للطلاب الدارسين في هذا الأكاديمية.

وتصطحب وزيرة الهجرة خلال الزيارة وفدا من شباب الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج المقيمين في أستراليا.

وتستهدف الزيارة التي تجريها وزيرة الهجرة وعدد من شباب المصريين بالخارج التعرف على طبيعة عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، ومجالات الدراسة التي تقدمها الأكاديمية للدارسين فيها.