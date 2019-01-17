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    ​عميد "تجارة عين شمس": لا صحة لتأجيل الامتحانات يوم الخميس المقبل

    09:53 م الخميس 17 يناير 2019
    ​عميد "تجارة عين شمس": لا صحة لتأجيل الامتحانات يوم الخميس المقبل

    تجارة عين شمس

    كتب- محمد قاسم:

    أكد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أنه لا صحة للمعلومات التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تأجيل الامتحانات بالكلية يوم الخميس 24 من يناير الجاري.

    وقال قدري، في تصريحات صحفية مساء الخميس، إن الامتحانات ستعقد وفق الجدول المعلن وفي المواعيد المقررة.

    وكان مجلس الوزراء أعلن أن الخميس المقبل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد ثورة يناير وعيد الشرطة.

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