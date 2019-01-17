​الرئيس السيسي يدعو نظيره الموزمبيقي لزيارة مصر

القاهرة- أ ش أ:

أكد حاتم الألفي سفير مصر الجديد في موزمبيق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى توجيهات بزيادة حجم الاستثمارات المصرية وبرامج التعاون التنموي مع الدول الإفريقية خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي لعام 2019.

جاء ذلك خلال تقديم السفير حاتم الألفي، اليوم الخميس، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي.

ونقل السفير المصري خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الموزمبيقي، ودعوته لزيارة مصر.

كما أوضح السفير الألفي أن مصر تولي أهمية كبيرة للعلاقات التاريخية مع موزمبيق باعتبار مصر إحدى أولى الدول التي أقامت سفارة لها في مابوتو عند استقلالها عام 1975.

وأكد على أهمية تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، مشيراً إلى الإمكانيات التي تتمتع بها مصر كإحدى القوى الاقتصادية الرئيسية في إفريقيا، وهو ما يعزز جهود مصر وموزمبيق للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات لتتناسب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، وفتح خطوط نقل مباشرة بين البلدين لهذا الغرض.

ونوه إلى سعي السفارة المصرية لتنظيم منتدى اقتصادي بين البلدين في مابوتو.

ومن جانبه أكد رئيس موزمبيق، على عمق العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين، مشددا على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والاستثمارات والتشييد والصحة، وكذا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن مشاركة وزير النقل والاتصالات الموزمبيقي في منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ في ديسمبر 2018 ساهمت في اطلاع موزمبيق بشكل واضح على إمكانيات مصر الاقتصادية.

وطلب الرئيس الموزمبيقي في ختام اللقاء نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.