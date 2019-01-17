شكري يتوجه غدًا إلى بيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية التنموية
القاهرة- أ ش أ:
يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري صباح غد الجمعة إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التنموية ، وذلك في أعقاب إتمام زيارته إلى نيويورك حيث شارك في اجتماع مجموعة الـ77 والصين بالأمم المتحدة.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، اليوم الخميس ، بأن الوزير سامح شكري سيقوم خلال زيارته برئاسة وفد مصر خلال أعمال الاجتماع المُشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس العربي الاقتصادي والاجتماعي، والمُقرر عقده غداً ، الجمعة ، للتحضير لانعقاد القمة الاقتصادية والتنموية يوم الأحد 20 يناير الجاري ببيروت.
وأضاف أنه من المُقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية عددا من القيادات والأطراف السياسية اللبنانية ، وكذا عدد من نظرائه العرب على هامش المشاركة في فعّاليات قمة بيروت.
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