​رئيس الطائفة الإنجيلية: حريصون على دورنا في خدمة المجتمع المصري

القاهرة- أ ش أ:

قال القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الهيئة أخذت على عاتقها المشاركة في خدمة المجتمع المصري في مختلف المجالات، ما بين الصحة والتعليم والتنمية الشاملة والحوار المجتمعي، لكل أطياف المجتمع دون تمييز.

وقال زكي - خلال استقباله رئيس أساقفة الكنيسة النرويجية هيلجا هاوجلاند ووفد رفيع المستوى من أساقفة الكنائس الإنجيلية في النرويج-، إن الهيئة القبطية الإنجيلية حريصة على دورها في خدمة المجتمع المصري من خلال كافة الأنشطة التي تستهدف تنمية الإنسان في مختلف المجالات.

من جانبها، أكدت هاوجلاند، حرصها الشديد على زيارة مصر وزيارة أنشطة الهيئة الإنجيلية داخل المجتمع المصري في مختلف المحافظات، والتي عبرت عن سعادتها الكبيرة لمواكبة أنشطة الهيئة الإنجيلية تطورات العصر، والمساهمة بإيجابية وفعالية في عملية البناء والتنمية.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقيادات الطائفة الإنجيلية في مصر.