  • عاجل:التعليم: امتحانات أولى ثانوي في موعدها الخميس المقبل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج السياحي

    09:03 م الخميس 17 يناير 2019
    تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج السياحي

    مكه المكرمة

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    أعلنت وزارة السياحة، فتح باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء شعائر الحج السياحي، اعتبارًا من يوم 15 يناير الجاري، من خلال الشركات المرخصة والعاملة في الموسم الجاري، وذلك للحجز في قرعة الحج السياحي للعام الهجري 1440، الموافق 2019.

    ويرصد "مصراوي"، الأوراق التي يتقدم بها المواطنين للحجز في قرعة "السياحة" كالتالي:

    ـ التقديم عن طريق شركات السياحة المعتمدة للقيام بالأمر في المدينة أو المحافظة التابع لها المواطن.

    ـ استخراج جواز السفر الخاص بالمواطن، وتقديمه لإحدى الشركات قبل غلق باب الحجز.

    - صورة البطاقة الشخصية "حديثة".

    ـ دفع مقدمة الحجز حسب كل مستوى "5 نجوم 20 ألف جنيه - 4 نجوم 15 ألف جنيه - اقتصادي وبري 10 آلاف جنيه".

    ومن المقرر، إجراء وزارة السياحة، القرعة الإلكترونية للحج، يوم 27 مارس المقبل، حيث يتم اختيار 36 ألف مواطن لأداء فريضة الحج لهذا العام، وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1440 هجرية.

     

    قرعة الحج السياحي وزارة السياحة شعائر الحج شركات السياحة

    الخبر التالى:

    السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان