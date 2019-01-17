تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج السياحي

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، فتح باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء شعائر الحج السياحي، اعتبارًا من يوم 15 يناير الجاري، من خلال الشركات المرخصة والعاملة في الموسم الجاري، وذلك للحجز في قرعة الحج السياحي للعام الهجري 1440، الموافق 2019.

ويرصد "مصراوي"، الأوراق التي يتقدم بها المواطنين للحجز في قرعة "السياحة" كالتالي:

ـ التقديم عن طريق شركات السياحة المعتمدة للقيام بالأمر في المدينة أو المحافظة التابع لها المواطن.

ـ استخراج جواز السفر الخاص بالمواطن، وتقديمه لإحدى الشركات قبل غلق باب الحجز.

- صورة البطاقة الشخصية "حديثة".

ـ دفع مقدمة الحجز حسب كل مستوى "5 نجوم 20 ألف جنيه - 4 نجوم 15 ألف جنيه - اقتصادي وبري 10 آلاف جنيه".

ومن المقرر، إجراء وزارة السياحة، القرعة الإلكترونية للحج، يوم 27 مارس المقبل، حيث يتم اختيار 36 ألف مواطن لأداء فريضة الحج لهذا العام، وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1440 هجرية.