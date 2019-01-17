الإعلاميون الأفارقة: مصر تعني الحضارة والمستقبل

كتب- مصطفى علي:

شهد مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، حفل ختام دورة الإذاعيين الأفارقة الرابعة والثلاثين للناطقين بالفرنسية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية.

حضر الحفل أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و"محمد العمري"، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و المستشار محمد ماضي، ممثلًا عن وزارة الخارجية والمستشار "صالح السعدي"، رئيس المكتب الإعلامي بسفارة الإمارات وعددًا من سفراء الدول الإفريقية المشاركة.

وبعث إعلاميو دولة بنين في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدارسين ببرقيات شكر وامتنان للحكومة المصرية على الفترة التي قضوها في مصر وعلى الاستقبال الرائع وعلى البرنامج التدريبي والزيارات الميدانية والسياحية وأعطائهم الفرصة للتعرف على الحضارة المصرية، كما توجه بالشكر لمركز التدريب والدراسات الإعلامية وطاقم المركز على التنظيم الرائع لهذه الدورة ومساعدتهم لهم على مدار الاربعة وعشرين ساعة.

وعبر أحمد سليم، آمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن سعادته البالغة بحفل ختام الدورة وقال: "من حسن الطالع ان تأتي مشاركتكم مع عام نستطيع ان نطلق عليه عام أفريقيا ، فبعد قليل سوف يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب أو اليوبيل الذهبي للمعرض وأفريقيا تعتبر محور ندوات هذا العام سيشارك مجموعة من كبار الكتاب والنقاد والصحفيين الافارقة في ندوات المعرض على مدار أسبوعين قادمين وفي خلال شهر مارس سوف تنظم وزارة الثقافة مهرجان السينما الأفريقية بمدينة الأقصر وسوف يشارك الزملاء في الدورات التدريبية القادمة في حضور المهرجان وفي ندوات المعرض ، وايضا اختار السيد الرئيس هذا العام ان يكون مؤتمر الشباب هو أول مؤتمر للشباب الأفريقي الى جانب الاحداث الاخرى مثل التعاون في مجالات الري وإقامة السدود فنأمل ان يكون هذا العام هو البداية الحقيقية لأفريقيا قوية اقتصاديا واعلاميا".

وأعلن أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذا العام سيشهد مولد الأكاديمية الأفريقية لفنون الإعلام والاتصال التي تعني بتدريب الإعلاميين وهي أحد المشروعات التي تم الانتهاء من دراستها وهي تابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووجه محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام التهنئة للإذاعيين الأفارقة على إجتيازهم الدورة التدريبية وقال "إنه في ظل التحديات المشتركة بالقارة وفي ظل الآمال المشتركة ايضا وفي ظل التوجهات الهامة جدا للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالانفتاح على أفريقيا وإننا يد واحدة أتمنى أن أراكم مرة أخرى في القاهرة كإعلاميين زملاء يدنا في يد بعض نعمل من أجل اهداف مشتركة".

ورحب المستشار محمد ماضي بالإذاعيين الأفارقة في بلدهم الثاني مصر وتقدم ممثلا عن وزارة الخارجية بأصدق التهاني وخالص الأمنيات بمناسبة الانتهاء من الدورة التدريبية الرابعة والثلاثين للناطقين بالفرنسية في مجال الإعلام والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية ، وأضاف " ذلك الحدث العظيم الذي تزامن مع بداية عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بما يمثله ذلك من تجسيد لمعاني الإخاء والمحبة بين مصر وجميع الدول الأفريقية حكومات وشعوبا.

كما أشاد بمستوى العلاقات القائمة بين مصر وجميع الدول الأفريقية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومستوى التنسيق بشأن كافة القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، مشددًا على حرص وزارة الخارجية على تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى شتى المجالات، وعلى وجه الخصوص الجوانب الثقافية والإعلامية والأكاديمية والفنية".

كما أكد مستشار الخارجية، أن أفريقيا تأتي دائما على رأس قائمة أولويات وزارة الخارجية المصرية ، وأن عام ٢٠١٩ يكتسب زخما خاصا في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وفى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، إضافة لما يحظى به الإعلام المصري من رصيد كبير لدى الشعوب الأفريقية.

وأشار إلى أن مصر حريصة على أن تكون رئاستها للاتحاد الأفريقي رئاسة تصب بقوة في جهود تعزيز التنمية في القارة الأفريقية بجميع تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

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