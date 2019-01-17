5 قرارات لمجلس نقابة المحامين في اجتماعه اليوم

كتب- مصطفى علي:

أثنى مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، على المشاركة التاريخية لآلاف المحامين بجلسة قضية التعليم المفتوح يوم الثلاثاء الماضي.

ووجه المجلس، خلال اجتماعه الدوري الشهري، الذي عقد اليوم الخميس، رسالة شكر لجموع المحامين الذين التفوا حول نقابتهم بقوة ووقار، وهى رسالة تعبر بصدق عن قامة المحاماة والمحامين.

وشدد المجلس على أن جموع المحامين أكدوا دعمهم لقرارات المجلس المتعلقة بضوابط القيد، ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح، وتجلى ذلك فى مشاركتهم في جلسة المحكمة والمؤتمر، الذي عقد في نادي المحامين بالمعادي.

كما قرر المجلس إصدار عدد خاص من مجلة "أخبار المحاماة" لتوثيق الملحمة التي شهدها يوم 15 يناير، إضافة لاجتماع المجلس اليوم.

في سياق آخر، قرر مجلس نقابة المحامين شراء أرض لبناء مقر جديد لفرعية كفر الشيخ، على أن تباع شقتان مملوكتان لها للإسهام في ثمن الأرض، وبناء المقر، إلى جانب بحث التعاقد مع شركة موارد بشرية متخصصة في تطوير جميع إدارات النقابة لأداء دورها بالشكل المرجو خدمة للمحامين، فضلا عن إعداد لائحة قانونية ومالية جديدة للنقابة.