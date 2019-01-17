المحرصاوي: مكافأة الإشراف على الرسائل من سيولة الصناديق الخاصة

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن رفع مكافأة إشراف أعضاء هيئة التدريس على رسائل الماجتسير والدكتوراة، متربط بالرصيد الموجود بالصناديق الخاصة.

وأضاف المحرصاوي في تصريح لمصراوي، أن مكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة يكون من السيولة الموجودة من الصناديق الخاصة وليس من الميزانية، وهو ما تفعله جامعتا طنطا والقاهرة.

وأشار إلى أن الجامعات الأخرى لديها تمويلات للصناديق الخاصة عبر الأموال المتدفقة من التعليم المفتوح والمدمج، وجامعة الأزهر لها طبيعة خاصة ولذلك لا يمكن أن تسلك مسلك التعليم المفتوح والمدمج، وبالتالي فالصناديق الخاصة التابعة لها موارد محدودة.

ورفعت جامعتا طنطا والقاهرة مكافأة تحكيم رسالة الماجستير إلى 1000 جنيه بدلا من 100، والدكتوراة إلى 1500 بدلا من 250، ورفع قيمة الإشراف على الماجستير إلى 1000 جنيه والدكتوراة إلى 2000.