"محلية النواب" تطالب الحكومة بتطوير هيئتي نظافة الجيزة والقاهرة أو إغلاقها

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الخميس، تساؤلات برلمانية للحكومة عن موقف هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، من منظومة النظافة الجديدة، وهل سيكون لهم علاقه بالشركة القابضة للقمامة أم لا، مؤكدين أن التطوير والنهوض بها، أو إغلاقها وتعويض العاملين بها، ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة، حتى لا نحمل الدولة أعباء مالية دون فائدة، على أن تعقد اللجنة اجتماعًا في الأول من مايو المقبل للتعرف على رؤية الحكومة الكاملة بشأن الهيئتين، وقبل إعداد الموازنة الجديدة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس الاجتماع، أن موقف الهيئات الخاصة بالنظافة بالقاهرة والجيزة غامض جدا من منظومة النظافة ولا نعرف مصيرهم حتى الآن من منظومة النظافة الجديدة، مطالبا وزارة التنمية المحلية بتوضيح الرؤية الخاصة به، مؤكدا أنه إذا استمر الوضع بهذه الرؤية لن توافق اللجنة على الموازنة الخاصة بها في الفترة المقبلة، لأن ذلك يعد إهدار مال عام؛ لأن هيئات بهذا الحجم لا تؤدي الغرض منها، وتحمل الدولة أعباء مالية كثيرة بواقع 12 ألف موظف، ومن ثم لابد من التطوير والنهوض بهم أو إغلاقها وتعويض العاملين بها، وهذا منهج مهم وحرصا على مصلحة الوطن.