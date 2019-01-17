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    التعليم: امتحانات أولى ثانوي في موعدها الخميس المقبل

    08:19 م الخميس 17 يناير 2019
    التعليم: امتحانات أولى ثانوي في موعدها الخميس المقبل

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت-ياسمين محمد:

    قررت وزارة التربية والتعليم، استمرار سير الامتحانات يوم الخميس الموافق ٢٤ يناير المقبل، طبقا للجداول الموضوعة.

    وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام في الوزارة، إن امتحانات الصف الأول الثانوي سارية كما هي، ولا نية لتأجيل الامتحانات التي ستنعقد يوم الخميس المقبل الموافق ٢٤ يناير.

    وكان مجلس الوزراء أعلن أن الخميس المقبل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد ثورة يناير وعيد الشرطة.

    وأضاف حجازي إن الامتحانات مستمرة كما هي، إذ لا يوجد متسع من الوقت للتأجيل بسبب بدء إجازة نصف العام عقب انتهاء امتحانات يوم ٢٤ يناير.

    وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من السبت الموافق 26 يناير المقبل وحتى 7 فبراير 2019.

    وزارة التربية والتعليم رضا حجازي امتحانات الصف الأول الثانوي المدارس

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