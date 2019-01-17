سيلفا كير يشيد بجهود السيسي ومصر لتعزيز السلام بجنوب السودان

القاهرة- أ ش أ:

أشاد رئيس جنوب السودان سيلفا كير بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر في دعم السلام والاستقرار بجنوب السودان موجها الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بلاده في مايو القادم لحضور تشكيل حكومة الوحدة والتحدث إلى شعب جنوب السودان.

ووجه سيلفا كير – خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم - الشكر للرئيس السيسي على دعوته لزيارة مصر وحسن الاستقبال منذ وصوله اليها ، مشيرا إلى أن معظم وزراء حكومة جنوب السودان تلقوا تعليمهم فى مصر.

وأضاف أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت القضايا الثنائية وخطوات تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان، مشيرا إلى أن مصر قدمت مساعدات لجنوب السودان ومن بينها علاج مواطني بلاده بالمستشفيات العسكرية المصرية.

وأضاف: "نشكر الجهود الحميدة والموقف الإنساني للرئيس السيسي أثناء فترة الحرب ونحن نثمن هذه الجهود للغاية خاصة تلك المساعدات التي قدمتها مصر لشعب جنوب السودان في نقل جثامين الحرب من جوبا إلى مثواها الأخير".

وأشار رئيس جنوب السودان سيلفا كير، إلى أن الحرب التي كانت سببا في هروب عدد كبير من شعب جنوب السودان انتهت ليحل السلام، منوها إلى أنه سيتم التعامل مع بعض المتمردين الرافضين للتوقيع لاتفاقية السلام بجنوب السودان.

وأضاف أن اتفاق السلام الموقع بجنوب السودان ليس الافضل ولكنه سيأخذ شعب جنوب السودان الى مناطق ايجابية لتنفيذه، متابعًا: "مصر وطن لنا منذ أمد بعيد حتى قبل الاستقلال"، مشددا على حرصه على تعزيز العلاقات مع مصر على كافة الأصعدة.

ومن جانبه قال الرئيس السيسي – في ختام المؤتمر الصحفى - ردا على دعوة الرئيس سيلفا كير له لزيارة جنوب السودان: "أتطلع إلى زياة جنوب السودان والعاصمة جوبا، وأن يسعدني ويشرفني تلبية هذه الدعوة".