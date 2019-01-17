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    السيسي: مصر ستظل داعمة لاستقرار جنوب السودان

    06:56 م الخميس 17 يناير 2019
    السيسي: مصر ستظل داعمة لاستقرار جنوب السودان

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستظل داعمة لأمن واستقرار جنوب السودان.

    واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، في مراسم استقبال رسمية، سيلفا كير، رئيس جنوب السودان بمقر قصر الاتحادية.

    وبدأت اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، المباحثات الرسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، الذي وصل القاهرة أمس في زيارة لمصر تستمر ثلاثة أيام.

    السيسي جنوب السودان قصر الاتحادية سيلفا كير

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